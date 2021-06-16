Сборная Украины примет Боснию и Герцеговину во Львове, Болгарию – в Одессе
Защитник Северной Македонии: «Мы не будем туристами в матче с Украиной»
Ристовски завил, что его команда настроена на борьбу
Стефан Ристовски / Фото: Getty Images
Защитник сборной Македонии Стефан Ристовски поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против сборной Украины. Слова игрока приводит пресс-служба UEFA.
«Мы профессионалы, не должны допустить упадок атмосферы. Это большой турнир, не должны чему-то позволить отвлекать нас. Впереди еще два матча, отдадим максимум.
Не приехали на Евро как туристы, мы очень качественная команда. У нас есть хорошая защита, быстрые контратаки, чтобы удивить соперника. Играя против таких соперников нужно быть готовым ко всему.
Против Австрии мы готовились к одному, а сыграли с 5 защитниками. Все хотят удивить».
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
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