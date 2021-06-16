Защитник Северной Македонии: «Мы не будем туристами в матче с Украиной»

Стефан Ристовски / Фото: Getty Images

Защитник сборной Македонии Стефан Ристовски поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против сборной Украины. Слова игрока приводит пресс-служба UEFA.

Не приехали на Евро как туристы, мы очень качественная команда. У нас есть хорошая защита, быстрые контратаки, чтобы удивить соперника. Играя против таких соперников нужно быть готовым ко всему.

Против Австрии мы готовились к одному, а сыграли с 5 защитниками. Все хотят удивить».