Защитник «Севильи» отказался от перехода в «Тоттенхэм»

Кунде хочет лишь в топ-клуб

Фото: AS

Защитник «Севильи» Жюль Кунде не перейдет в «Тоттенхэм».

Сообщалось, что клубы согласовали условия трансфера. В обратном направлении должен был последовать защитник Дэвинсон Санчес.

Кунде на предложение ответил отказом. Он хочет играть в топ-клубе и не желает уезжать из Испании.

Защитник также ездил на Евро-2020 в составе сборной Франции.

22-летний француз также интересен «Барселоне» и «Реалу».