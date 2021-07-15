«Тоттенхэм» обменяется защитниками с «Севильей»
Защитник «Севильи» отказался от перехода в «Тоттенхэм»
Кунде хочет лишь в топ-клуб
12:10
Фото: AS
Защитник «Севильи» Жюль Кунде не перейдет в «Тоттенхэм».
Сообщалось, что клубы согласовали условия трансфера. В обратном направлении должен был последовать защитник Дэвинсон Санчес.
Кунде на предложение ответил отказом. Он хочет играть в топ-клубе и не желает уезжать из Испании.
Защитник также ездил на Евро-2020 в составе сборной Франции.
22-летний француз также интересен «Барселоне» и «Реалу».
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