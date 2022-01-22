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Защитник «Шахтера»: «Де Дзерби добавляет эмоций и азарта. Их не хватает футболу»

Бондарь поделился впечатлениями от первых своих сборов при итальянском специалисте
Футбол Украинская Премьер-лига
14:03
Защитник «Шахтера»: «Де Дзерби добавляет эмоций и азарта. Их не хватает футболу»
Валерий Бондарь / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился в эфире Футбол NEWS впечатлениями от своих первых сборах под руководством Роберто Де Дзерби.

Из-за травмы пропустил летние сборы. Сейчас есть время, чтобы набрать в кондиции, в которых я был. Все в хорошей форме.

Конечно, хочется играть и доказывать тренерскому штабу, что достоин играть в основном составе. Каждый выкладывается на 200% на сборах.

То, что у нас такой эмоциональный тренер, добавляет нам больше эмоций и азарта – то, чего, наверно, не хватает футболу. Он это привлек в нашу команду. Его идеи и все, что он требует, мотивируют вдвойне.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» близок к покупке форварда, которым интересовался «Шахтер».

Сергей Стаднюк
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Валерий Бондарь Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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