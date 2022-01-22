Защитник «Шахтера»: «Де Дзерби добавляет эмоций и азарта. Их не хватает футболу»

Валерий Бондарь / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился в эфире Футбол NEWS впечатлениями от своих первых сборах под руководством Роберто Де Дзерби.

Конечно, хочется играть и доказывать тренерскому штабу, что достоин играть в основном составе. Каждый выкладывается на 200% на сборах.

То, что у нас такой эмоциональный тренер, добавляет нам больше эмоций и азарта – то, чего, наверно, не хватает футболу. Он это привлек в нашу команду. Его идеи и все, что он требует, мотивируют вдвойне.