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Защитник «Шахтера» продолжит карьеру в Дании

28-летний футболист близок к подписанию контракта
Футбол Украинская Премьер-лига
09:36
Защитник «Шахтера» продолжит карьеру в Дании
Давит Хочолава / фото - пресс-служба клуба

Защитник «Шахтера» Давит Хочолава, скорее всего, продолжит карьеру в клубе из столицы Дании – «Копенгагене». Об этом сообщил журналист Лаша Кокиашвили.

По информации источника, стороны близки к подписанию контракта. «Копенгаген», который завершил сезон с бронзой, интересовался Хочолавой в прошлом году, но тогда сторонам не удалось договориться о трансфере.

28-летний защитник выступает за «Шахтер» с 2017 года. В составе донецкой команды он провел 83 матча, отличившись 3 голами.

Также интерес к грузину проявлял топ-клуб из Бельгии.

Антон Кривенко
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Теги

Давид Хочолава Шахтер Донецк

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