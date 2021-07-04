Защитник «Шахтера» продолжит карьеру в Дании

28-летний футболист близок к подписанию контракта

Давит Хочолава / фото - пресс-служба клуба

Защитник «Шахтера» Давит Хочолава, скорее всего, продолжит карьеру в клубе из столицы Дании – «Копенгагене». Об этом сообщил журналист Лаша Кокиашвили.

По информации источника, стороны близки к подписанию контракта. «Копенгаген», который завершил сезон с бронзой, интересовался Хочолавой в прошлом году, но тогда сторонам не удалось договориться о трансфере.

28-летний защитник выступает за «Шахтер» с 2017 года. В составе донецкой команды он провел 83 матча, отличившись 3 голами.

Также интерес к грузину проявлял топ-клуб из Бельгии.