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Защитник «Шахтера» рассказал, что его раздражает в середняках УПЛ

Корниенко недоволен действиями некоторых команд
Футбол Украинская Премьер-лига
19:43
Защитник «Шахтера» рассказал, что его раздражает в середняках УПЛ
Виктор Корниенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в интервью пресс-службе УПЛ рассказал о серьезном настрое середняков чемпионата на матчи с «горняками».

Все команды серьезно настраиваются на «Шахтер». У нас большой клуб, футболисты других команд хотят проявить себя, потому так получается.

Конечно, нас раздражает, что соперники защищаются по семь человек в своей штрафной. Трудно раскрыть такую ​​оборону и играть так не интересно. Если бы нас прессинговали и атаковали, игры были бы зрелищнее, а это плюс для болельщиков.

Усталости нет. Когда ты начинаешь об этом думать и говорить, она будет появляться. Я об этом не думаю, выполняю свою работу, как и выполнял раньше.

Ранее вице-президент «Металлиста» Евгений Красников заявил о желании опередить «Шахтер» в битве за трофей.

Сергей Стаднюк
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