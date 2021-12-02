Защитник «Шахтера» рассказал, что его раздражает в середняках УПЛ

Виктор Корниенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в интервью пресс-службе УПЛ рассказал о серьезном настрое середняков чемпионата на матчи с «горняками».

Конечно, нас раздражает, что соперники защищаются по семь человек в своей штрафной. Трудно раскрыть такую ​​оборону и играть так не интересно. Если бы нас прессинговали и атаковали, игры были бы зрелищнее, а это плюс для болельщиков.

Усталости нет. Когда ты начинаешь об этом думать и говорить, она будет появляться. Я об этом не думаю, выполняю свою работу, как и выполнял раньше.