Капитан «Ингульца»: «Могли выжать больше в игре с «Шахтером»
Защитник «Шахтера» рассказал, что его раздражает в середняках УПЛ
Корниенко недоволен действиями некоторых команд
Виктор Корниенко / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в интервью пресс-службе УПЛ рассказал о серьезном настрое середняков чемпионата на матчи с «горняками».
Все команды серьезно настраиваются на «Шахтер». У нас большой клуб, футболисты других команд хотят проявить себя, потому так получается.
Конечно, нас раздражает, что соперники защищаются по семь человек в своей штрафной. Трудно раскрыть такую оборону и играть так не интересно. Если бы нас прессинговали и атаковали, игры были бы зрелищнее, а это плюс для болельщиков.
Усталости нет. Когда ты начинаешь об этом думать и говорить, она будет появляться. Я об этом не думаю, выполняю свою работу, как и выполнял раньше.
Ранее вице-президент «Металлиста» Евгений Красников заявил о желании опередить «Шахтер» в битве за трофей.