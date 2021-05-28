Защитник «Шахтера» вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Это первый подобный вызов для Витао

Фото: shkhtar.com

Защитник «Шахтера» Витао получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.

Это первый вызов для 21-летнего игрока в команду, сообщает сайт «горняков». Ранее он принимал участие в сборах и играх лишь юношеских командах.

Отмечается, что он заменит в команде Рожера Ибаньеса, который выбыл из-за травмы.

Бразилия сыграет матчи 5 и 8 июня против Сербии.

Ранее экс-игрок «Шахтера» вернулся в чемпионат Бразилии.