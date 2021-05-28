«Шахтер» не интересуется Локателли и Берарди
Защитник «Шахтера» вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Это первый подобный вызов для Витао
Фото: shkhtar.com
Защитник «Шахтера» Витао получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.
Это первый вызов для 21-летнего игрока в команду, сообщает сайт «горняков». Ранее он принимал участие в сборах и играх лишь юношеских командах.
Отмечается, что он заменит в команде Рожера Ибаньеса, который выбыл из-за травмы.
Бразилия сыграет матчи 5 и 8 июня против Сербии.
Ранее экс-игрок «Шахтера» вернулся в чемпионат Бразилии.
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