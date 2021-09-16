Анчелотти: «Никто не ожидал, что «Шериф» выиграет у «Шахтера»
Защитник «Шерифа»: «Достигли цели с «Шахтером» и можем добиться многого»
Подопечные Вернидуба стартовали в Лиге чемпионов с победы над «горняками»
09:27
Фернандо Констанца / Фото - ФК Шериф
Защитник «Шерифа» Фернандо Констанца поделился эмоциями после победы в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:0).
Я очень рад, как сегодня прошла игра, мы добились поставленной цели, думаю, мы можем достигнуть многого.
Мы привыкли видеть «Шериф», который не пасует не перед одним из соперников. Откуда эта уверенность?
Мы каждый день приходим на тренировки, отрабатываем там все то, что нам говорится. Пока у нас все получается.
Также мыслями по поводу игры поделился главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб.
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