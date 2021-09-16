Вернидуб: «Хотелось бы с «Реалом» и «Интером» выступить так же, как с «Шахтером»

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался в эфире MEGOGO относительно победы в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:0).

Мы знали, что у «Шахтера» будет сумасшедший контроль мяча, потому что это одна из лучших команд в Европе по контролю. Но мы поймали свою игру на контратаках, очень хороших. Забили заслуженно два мяча. Думаю, могли еще три-четыре гола могли забить. Все хорошо.

Конечно, есть место для дополнительного счастья. Сейчас есть другие мечты, задачи. Хотелось бы точно так же на уровне выступить с грандами, с тем же «Реалом», «Интером». А как будет – посмотрим, когда будем с ними играть. Надеюсь на своих ребят. Знаю, что они могут. Это самое важное.

Вы же понимаете, мы – аутсайдеры этой группы. Наш считают так. Пусть и дальше считают. У нас задача – от матча к матчу готовиться, выходить и играть. Уже большое чудо и сказка, что мы попали в группу. А сейчас есть возможность продлить сказку. Почему нет? Будем делать все, чтобы ее продлить.