Экс-хавбек «Ворсклы»: «90 минут не давали практически ничего создать «КуПСу», но допустили нелепость»
Защитник «Ворсклы»: «Не знаю, что случилось на последних секундах с «КуПСом»
Якубу поделился эмоциями после вылета из Лиги конференций
12:21
Якубу / Фото - ФК Ворскла
Защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями после поражения в матче второго раунда квалификации Лиги конференций против «КуПСа» (2:3). Полтавчане покинули еврокубок.
Огромное разочарование. Но это жизнь – иногда ты проигрываешь, иногда выигрываешь. Нужно разобрать ошибки и сосредоточиться на чемпионате.
Не знаю, что случилось на последних секундах. Они получили шанс и реализовали его. Это тяжело принять, но такая жизнь. Мы все исправим и вернемся.
«Ворскла» – первый украинский клуб, проигравший финской команде в еврокубках.
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