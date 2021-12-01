Защитник «Ворсклы»: «В «Шахтере» нам сказали «нет». Потом оказались с Кане в Полтаве»

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
21:45
Защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу вспомнил, как оказался в команде и свой первый визит в Украину.
Как вас занесло в Полтаву? Где могли оказаться до «Ворсклы»?
«Изначально агент договорился о просмотре в «Шахтере». Там уже был Кане. Он где-то на месяц раньше меня прилетел. В итоге я пробыл в «Шахтере» около двух недель, но мне сказали «нет», не объяснив причину.
Потом мы поехали в «Ворсклу» и нас с Кане подписали».
Якубу выступает за «Ворсклу» уже четвертый сезон.
Ранее он рассказал о расизме в Украине.
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