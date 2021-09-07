Защитник «Ювентуса»: «Мы не входим в список претендентов на ЛЧ

Туринцы с трудом попали в сам турнир

Данило / фото - Juventus FC

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило прокомментировал для Fui Clear шансы своей команды на успех в Лиге чемпионов:

«Мы не входим в число фаворитов в Лиге чемпионов, но я верю в упорный труд. Мы все мотивированы, чтобы быть в сезоне конкурентоспособными. На бумаге они [«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и ПСЖ] находятся на шаг впереди нас. Но тем не менее, я в «Ювентусе» два года и уже разделяю ценности клуба. Здорово, что я играю здесь».

В минувшем сезоне команда лишь в последних турах смогла войти в топ-4 и обеспечить себе место в групповом этапе турнира.

К тому же, команду покинул главный лидер и бомбардир Криштиану Роналду, сменивший клубную прописку на манчестерскую.

Напомним, хавбек «Ювентуса» нелегально трудоустроил 11 иммигрантов.