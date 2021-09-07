Хавбек «Ювентуса» нелегально трудоустроил 11 иммигрантов
Защитник «Ювентуса»: «Мы не входим в список претендентов на ЛЧ
Туринцы с трудом попали в сам турнир
09:33
Данило / фото - Juventus FC
Бразильский защитник «Ювентуса» Данило прокомментировал для Fui Clear шансы своей команды на успех в Лиге чемпионов:
«Мы не входим в число фаворитов в Лиге чемпионов, но я верю в упорный труд. Мы все мотивированы, чтобы быть в сезоне конкурентоспособными.
На бумаге они [«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и ПСЖ] находятся на шаг впереди нас. Но тем не менее, я в «Ювентусе» два года и уже разделяю ценности клуба. Здорово, что я играю здесь».
В минувшем сезоне команда лишь в последних турах смогла войти в топ-4 и обеспечить себе место в групповом этапе турнира.
К тому же, команду покинул главный лидер и бомбардир Криштиану Роналду, сменивший клубную прописку на манчестерскую.
Напомним, хавбек «Ювентуса» нелегально трудоустроил 11 иммигрантов.
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