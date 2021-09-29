«Челси» потерял 4-х игроков перед матчем с «Ювентусом»
Защитник «Ювентуса»: «Одно присутствие Роналду на поле оказывало на нас большое влияние»
Леонардо Бонуччи рассказал, как трансфер именитого форварда повлиял на «Старую Сеньору»
29 сентября 12:50
Леонардо Бонуччи / фото - Getty Images
Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, как повлиял на команду уход Криштиану Роналду в АПЛ. Цитирует игрока портал Football Italia.
«Один футболист, даже лучший в мире, не может гарантировать вам победу.
Присутствие Криштиану оказывало на нас большое влияние. Игроки подсознательно начали думать, что одного его присутствия будет достаточно, чтобы выигрывать игры. Мы начали немного меньше стараться на тренировках. Думаю, за последние несколько лет вы это заметили».
Напомним, в следующем матче «Ювпентус» сыграет против «Челси».
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