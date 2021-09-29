Защитник «Ювентуса»: «Одно присутствие Роналду на поле оказывало на нас большое влияние»

Леонардо Бонуччи / фото - Getty Images

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, как повлиял на команду уход Криштиану Роналду в АПЛ. Цитирует игрока портал Football Italia.

Присутствие Криштиану оказывало на нас большое влияние. Игроки подсознательно начали думать, что одного его присутствия будет достаточно, чтобы выигрывать игры. Мы начали немного меньше стараться на тренировках. Думаю, за последние несколько лет вы это заметили».