Защитник «Зари» – о победе «Буде-Глимта» над «Ромой» 6:1: «Были немного в шоке»

Луганчане проиграли обеим командам

Денис Фаворов / фото - FootBoom

Защитник «Зари» Денис Фаворов рассказал, как в команде отреагировали на сенсационную победу «Буде-Глимта» над «Ромой» со счетом 6:1 в матче соперников по группе Лиге конференций:

Когда именно вы узнали о результате матча в Норвегии, где «Буде-Глимт» разбил «Рому» 6:1?

«Уже после своего матча, по дороге в отель. Если честно, то были немного в шоке. То, что в Норвегии играющая команда мы на себе почувствовали. Просто интересно было, какой состав «Рома» выставила с учетом такого счета. Моуринью никогда так не проигрывал, поэтому были удивлены».

Победа «Буде-Глимта» существенно усложнила шансы «Зари» на выход из группы.

«Как бы то ни было, мы верим в итоговый успех. Какой смысл соперничать на поле и не верить? Будем бороться до конца. Мы смотрим на себя и исходим из того, что имеем. Будем стараться взять очки по максимуму».

Норвежская команда также обыграла луганчан со счетом 3:1 и возглавляет свою группу с 7-ю очками в активе.

Ранее Фаворов заявил, что футбол в Украине стоит на месте, или даже ухудшается.