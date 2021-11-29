Роналду не вошел в топ-5 претендентов на «Золотой мяч»
Заслуженно? Лионель Месси взял седьмой «Золотой мяч» в своей карьере
Аргентинец является абсолютным рекордсменом по количеству побед
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Лионель Месси / фото - GettyImages
29-го ноября в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча» от France Football.
Победителем стал нападающий ПСЖ Лионель Месси, для которого этот трофей стал 7-м подобным в карьере.
В голосовании аргентинец обошел Роберта Левандовски, Жоржиньо, Карима Бензема, Н`Голо Канте и Криштиану Роналду.
Игрок выиграл с «Барселоной» Кубок Испании, а вместе со сборной Аргентины форвард выиграл Кубок Америки.
Ранее форвард выигрывал «Золотой мяч» в 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2012-м, 2015-м и 2019-м годах. Ближайший преследователь по этому показателю Роналду с 5-ю трофеями, который в этом году не вошел в 5-ку лучших.
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