Заваров: «Дешам выставит резервный состав в игре с Финляндией»

Александр Заваров / Фото - УАФ

Бывший полузащитник «Динамо» и «Ювентуса» Александр Заваров спрогнозировал развязку в группе сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.

Я думаю, что за три дня до матча украинцев в Зенице сборная Франции обыграет Казахстан и досрочно выйдет в финальную часть мирового первенства, а в последней игре с Финляндией Дидье Дешам выставит резервный состав. Но как бы там ни было, а нашей сборной нужно обыгрывать боснийцев и рассчитывать, что финны потеряют очки с французами.

У нашей национальной команды есть хорошая перспектива, так как ее футболисты обладают потенциалом. Конечно же, нужно надеяться на то, что они будут развиваться. Сначала показывая качественную игру в своих клубах, а уже потом получать возможность демонстрировать это и в сборной.