Заваров: «Дешам выставит резервный состав в игре с Финляндией»
Бывший полузащитник «Динамо» и «Ювентуса» Александр Заваров спрогнозировал развязку в группе сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.
Вся борьба еще впереди. Шансы у сборной Украины есть, они никогда не пропадают. Все зависит от самих футболистов и тренерского штаба. В группе сложилась такая ситуация, когда многое связано не только с результатом поединка в Боснии, но и исходов матчей с участием конкурентов. Понятное дело, что хотелось бы надеяться только на себя, но получается, что нужно ждать результаты двух других игр: Босния и Герцеговина – Финляндия и Финляндия – Франция.
Я думаю, что за три дня до матча украинцев в Зенице сборная Франции обыграет Казахстан и досрочно выйдет в финальную часть мирового первенства, а в последней игре с Финляндией Дидье Дешам выставит резервный состав. Но как бы там ни было, а нашей сборной нужно обыгрывать боснийцев и рассчитывать, что финны потеряют очки с французами.
У нашей национальной команды есть хорошая перспектива, так как ее футболисты обладают потенциалом. Конечно же, нужно надеяться на то, что они будут развиваться. Сначала показывая качественную игру в своих клубах, а уже потом получать возможность демонстрировать это и в сборной.
Заваров также отметил, что сборная Украины по делу сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной.