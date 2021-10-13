Экс-защитник «Шахтера» указал, чего сборной Украины не хватало в игре с боснийцами
Заваров: «Украина и Босния заслуживают одинаковых шансов на поездку в Катар»
Легендарный футболист «Динамо» и «Ювентуса» приравнял уровень обеих команд
16:23
Александр Заваров / Фото - УНИАН
Экс-хавбек «Динамо» и «Ювентуса» Александр Заваров прокомментировал турнирную борьбу после ничьей сборной Украины в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).
Думаю, что все по делу, так как были обоюдные атаки как с одной, так и с другой стороны. Как всегда, реализация голевых моментов нашими футболистами не была такой, как хотелось бы. Впрочем, как и боснийцами.
Так что ничейный результат вполне закономерный. Этот матч показал, что обе команды по своему уровню заслуживают одинаковых шансов поездки в Катар.
В этом матче защитник сборной Украины провел свой 200-й поединок в карьере.