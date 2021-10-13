Заваров – о шести ничьих Украины в отборе: «Дело в тактике «лишь бы не проиграть»

Александр Заваров / Фото - Football-online.com.ua

Легендарный футболист «Динамо» Александр Заваров объяснил причину шести ничьих сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.

Сборная Украины в игре против каждого соперника настроена чтобы не пропустить, а если вдруг получится, то забить. Из-за этого соответственно и много ничьих.

Это уникально! Ведь команда, которая хочет пробиться в финальную часть чемпионата мира должна чаще брать максимум очков. Думаю, что все дело в тактике «лишь бы не проиграть».