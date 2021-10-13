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Заваров – о шести ничьих Украины в отборе: «Дело в тактике «лишь бы не проиграть»
Легендарный полузащитник «Динамо» объяснил феноменальное количество «мировых» «сине-желтых»
13 октября 21:25
Александр Заваров / Фото - Football-online.com.ua
Легендарный футболист «Динамо» Александр Заваров объяснил причину шести ничьих сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.
На своем веку такого не припоминаю. С одной стороны можно расценивать столько ничьих как какое-то несчастье, а с другой – вроде как повезло.
Сборная Украины в игре против каждого соперника настроена чтобы не пропустить, а если вдруг получится, то забить. Из-за этого соответственно и много ничьих.
Это уникально! Ведь команда, которая хочет пробиться в финальную часть чемпионата мира должна чаще брать максимум очков. Думаю, что все дело в тактике «лишь бы не проиграть».
Заваров также спрогнозировал развязку в отборочной группе «сине-желтых».
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