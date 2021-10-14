Заваров – об отборе ЧМ-22: «Все зависит от самих футболистов и тренерского штаба»
Бывший член тренерского штаба сборной Украины Александр Заваров прокомментировал положение сборной Украины в группе отбора ЧМ-22 после ничьи с боснийцами (1:1):
«Вся борьба еще впереди. Шансы у сборной Украины есть, они никогда не пропадают. Все зависит от самих футболистов и тренерского штаба.
В группе сложилась такая ситуация, когда многое связано не только с результатом поединка в Боснии, но и исходов матчей с участием конкурентов. Понятное дело, что хотелось бы надеяться только на себя, но получается, что нужно ждать результаты двух других игр: Босния и Герцеговина – Финляндия и Финляндия – Франция.
Я думаю, что за три дня до матча украинцев в Зенице сборная Франции обыграет Казахстан и досрочно выйдет в финальную часть мирового первенства, а в последней игре с Финляндией Дидье Дешам выставит резервный состав. Как бы там ни было, а нашей сборной нужно обыгрывать боснийцев и рассчитывать, что финны потеряют очки с французами».
Ситуация в группе сборной Украины.
В последнем матче квалификации «сине-желтым» предстоит сыграть с Боснией и Герцеговиной во второй раз. Игра состоится 16 ноября.
Напомним, Павелко ушел от ответа на вопрос о приглашении Реброва в сборную Украины.
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