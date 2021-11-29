Завидует? Роналду не посетит церемонию вручения «Золотого мяча»

Португалец не входит в тройку главных претендентов

Криштиану Роналду / фото - Marca

Сегодня, 29 ноября, в 21:30 в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как сообщает The Mirror, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не прибудет не мероприятие.

Впервые с 2007-года португалец не попал в тройку главных претендентов, и именно поэтому не хочет появляться на церемонии.

В последний раз нападающий приезжал на вручение ЗМ еще в 2017-м году, когда получил свой 5-й по счету приз. Когда его экс-партнер по «Реалу» Лука Модрич опередил его в 2018-м году и получил трофей, Роналду также не явился на мероприятие.

Главными претендентами на «Золотой мяч» называют Лионеля Месси, Роберта Левандовски и Карима Бензема.

Напомним, победитель ЗМ в 1991-м Папен заявил, что победа Месси в этом году обесценит приз.