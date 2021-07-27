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Завийский: «Слоган «Слава Украине! Героям Слава!» на форме добавляет ответственности»

Игрок считает правильным решением нанести эти слова на экипировку
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июля 19:20
Завийский: «Слоган «Слава Украине! Героям Слава!» на форме добавляет ответственности»
Тарас Завийский / фото - FootBoom

Новичок «Десны» Тарас Завийский рассказал о своих впечатлениях от начала нового сезона УПЛ.

В целом, оцените дебют за «Десну» и впечатления от забитого гола в первом же матче за новую команду?

«Считаю, что дебют вполне удался. Возможно, красная карточка повлияла на игру, но мы с первых минут взяли мяч под свой контроль. Да, у соперника были несколько быстрых контратак в первом тайме, но мы успокоили игру и довели ее до логического завершения. Считаю результат закономерным».

В первом туре нового сезона, впервые в истории Украины, все команды УПЛ играют с лозунгом «Слава Украине! Героям Слава!» на груди. Добавляет ли это вам какой-то ответственности?

«Честно говоря, да, очень добавляет. Считаю, что так и должно быть.

Для Вас впервые игра в Чернигове была домашней. Какие впечатления от стадиона, какие впечатления от болельщиков?

«Честно говоря, не ожидал, что придет столько людей, ведь была большая пауза, связанная с коронавирусом, на футбол ходило мало людей. Такая поддержка. Забивая гол, эмоции просто переполняют!»

В первом туре «Десна» разгромно разделалась с «Черноморцем», а сам Завийский забил третий мяч своей команды.

Главный тренер одесситов Юрий Мороз прокомментировал обидное поражение.

Источник: ФК Десна Павел Харченко
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Десна Черноморец Тарас Завийский

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