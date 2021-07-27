Арендованный у «Динамо» хавбек «Десны»: «Тренер дал ощутить вкус УПЛ»
Завийский: «Слоган «Слава Украине! Героям Слава!» на форме добавляет ответственности»
Игрок считает правильным решением нанести эти слова на экипировку
27 июля 19:20
Тарас Завийский / фото - FootBoom
Новичок «Десны» Тарас Завийский рассказал о своих впечатлениях от начала нового сезона УПЛ.
В целом, оцените дебют за «Десну» и впечатления от забитого гола в первом же матче за новую команду?
«Считаю, что дебют вполне удался. Возможно, красная карточка повлияла на игру, но мы с первых минут взяли мяч под свой контроль. Да, у соперника были несколько быстрых контратак в первом тайме, но мы успокоили игру и довели ее до логического завершения. Считаю результат закономерным».
В первом туре нового сезона, впервые в истории Украины, все команды УПЛ играют с лозунгом «Слава Украине! Героям Слава!» на груди. Добавляет ли это вам какой-то ответственности?
«Честно говоря, да, очень добавляет. Считаю, что так и должно быть.
Для Вас впервые игра в Чернигове была домашней. Какие впечатления от стадиона, какие впечатления от болельщиков?
«Честно говоря, не ожидал, что придет столько людей, ведь была большая пауза, связанная с коронавирусом, на футбол ходило мало людей. Такая поддержка. Забивая гол, эмоции просто переполняют!»
В первом туре «Десна» разгромно разделалась с «Черноморцем», а сам Завийский забил третий мяч своей команды.
Главный тренер одесситов Юрий Мороз прокомментировал обидное поражение.
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