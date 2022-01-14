«Зенит» подпишет французского защитника, если не сможет продлить контракт с Ракицким
«Зенит» предложит Ракицкому контракт на один год
Украинец хочет соглашение на больший срок
Фото: ФК Зенит
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может покинуть команду летом.
У него завершается контракт с российским клубом. Переговоры о новом контракте еще не проходили.
Ярослав хочет долгосрочное соглашение минимум на три года, тогда как «Зенит» предложит по схеме 1+1.
Он выступает в России с 2019 года. В этом сезоне он ключевой игрок команды, проведя 15 матчей.
Также «Зенит» уже присмотрел замену для Ракицкого.
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