«Зенит» предложит Ракицкому контракт на один год

Украинец хочет соглашение на больший срок

Фото: ФК Зенит

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может покинуть команду летом.

У него завершается контракт с российским клубом. Переговоры о новом контракте еще не проходили.

Ярослав хочет долгосрочное соглашение минимум на три года, тогда как «Зенит» предложит по схеме 1+1.

Он выступает в России с 2019 года. В этом сезоне он ключевой игрок команды, проведя 15 матчей.

Также «Зенит» уже присмотрел замену для Ракицкого.