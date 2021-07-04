«Лидс» – чемпион, Моуриньо – в «Реале», «Лейпцига» не существует. Италия, Испания, Англия и Дания давно не играли в полуфинале Евро
Жена Шевченко: «Мои поздравления Англии, но я горжусь Украиной»
«Сине-желтые» вылетели от команды Саутгейта
Кристен Пазик / Фото: Twitter
Кристен Пазик, жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, в своем Instagram высказалась о матче между Украиной и Англией (0:4) в 1/4 финал Евро-2020.
«Тяжелый вечер. Так нервничала, что не могла смотреть игру. Из-за проживания в Англии и гражданства Великобритании выбирать было еще труднее, но я горжусь тем, чего добилась сборная Украины.
Спасибо всем за поддержку на этом пути, двигаемся дальше. Мои поздравления сборной Англии».
Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали.
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