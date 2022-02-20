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Тема дняЖесть на боксе в Англии! Мать звезды «Манчестер Сити» избили неизвестные, а его самого назвали «голубым» и «ссыклом»
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Жесть на боксе в Англии! Мать звезды «Манчестер Сити» избили неизвестные, а его самого назвали «голубым» и «ссыклом»

Фил Фоден неудачно посетил поединок Хана и Брука
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:09
Жесть на боксе в Англии! Мать звезды «Манчестер Сити» избили неизвестные, а его самого назвали «голубым» и «ссыклом»
Фил Фоден / Фото - Getty Images

Бой между Амиром Ханом и Келлом Бруком стал одним из центральных событий выходных. Противостояние, которое длилось с 2014 года, похоже, подошло к концу. Брук не оставил шансов своему сопернику и поставил точку в дуэли с болтливым соотечественником.

Однако этот вечер был омрачен не только для Хана, но и для полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена. Звездный футболист после полного матча в составе своей команды против «Тоттенхэма» (2:3) решил посетить ивент в Манчестере в компании со своей девушкой Ребеккой и матерью Клэр. Однако еще до боя случилась неприятность – Фодена узнал неизвестный хейтер, который начал выкрикивать в его адрес оскорбления, называя «голубым» и «ссыклом», а другие мужчины при этом громко смеялись вслед игроку «Сити».

В этот момент Фоден уже зашел в другое помещение, но внезапно на защиту футболиста встали его девушка и мать и, которые обратились к группе неизвестных, пытаясь выяснить, кто же набросился на Фила. Особенно активничала мама Клэр, намереваясь разобраться с обидчиком ее сына и обещая, что этот человек ответит за свои слова. Но из толпы последовал только односложный ответ: «Никто».

Это еще больше выбесило мать футболиста, которая толкнула одного из мужчин, а тот в ответ ударил ее по лицу. Женщину поддержал другой человек мощного телосложения, всем своим видом показывая, что готов ввязаться в драку. Он все же завязалась, но длилась недолго. Очевидцы в это время все снимали на видео.

Фоден также поучаствовал в потасовке, несколько минут общаясь с мужчинами, после чего вся семья скрылась в подтрибунных помещениях.

«Манчестер Сити» также официально прокомментировал этот инцидент, заявив об обеспокоенности.

«Клубу известно о распространившемся в социальных сетях видео, на котором Фил Фоден и его семья подвергаются оскорблениям. Мы шокированы и потрясены жестокостью и последовавшим нападением на члена семьи Фила».

Судя по всему, мать Фодена, как и он сам, не получили серьезных повреждений в этой потасовке, однако боксерский вечер для них был испорчен. И это еще неизвестно, за кого они болели.

Александр Черненко
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Фил Фоден Манчестер Сити Амир Хан Келл Брук

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