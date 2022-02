Жесть на боксе в Англии! Мать звезды «Манчестер Сити» избили неизвестные, а его самого назвали «голубым» и «ссыклом»

Фил Фоден / Фото - Getty Images

Бой между Амиром Ханом и Келлом Бруком стал одним из центральных событий выходных. Противостояние, которое длилось с 2014 года, похоже, подошло к концу. Брук не оставил шансов своему сопернику и поставил точку в дуэли с болтливым соотечественником.

Однако этот вечер был омрачен не только для Хана, но и для полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена. Звездный футболист после полного матча в составе своей команды против «Тоттенхэма» (2:3) решил посетить ивент в Манчестере в компании со своей девушкой Ребеккой и матерью Клэр. Однако еще до боя случилась неприятность – Фодена узнал неизвестный хейтер, который начал выкрикивать в его адрес оскорбления, называя «голубым» и «ссыклом», а другие мужчины при этом громко смеялись вслед игроку «Сити».

В этот момент Фоден уже зашел в другое помещение, но внезапно на защиту футболиста встали его девушка и мать и, которые обратились к группе неизвестных, пытаясь выяснить, кто же набросился на Фила. Особенно активничала мама Клэр, намереваясь разобраться с обидчиком ее сына и обещая, что этот человек ответит за свои слова. Но из толпы последовал только односложный ответ: «Никто».

Это еще больше выбесило мать футболиста, которая толкнула одного из мужчин, а тот в ответ ударил ее по лицу. Женщину поддержал другой человек мощного телосложения, всем своим видом показывая, что готов ввязаться в драку. Он все же завязалась, но длилась недолго. Очевидцы в это время все снимали на видео.

If that’s Phil Foden’s security he wanna think about getting someone better in to do the job pic.twitter.com/XHY0aZgCGZ