Жиру – фанатам «Милана»: «Горжусь своими итальянскими корнями»

Оказалось, у игрока есть родственники на Апеннинах

Оливье Жиру / фото - Sky Sports

Новоиспеченный форвард «Милана» Оливье Жиру на своей странице в Twitter поприветствовал итальянских болельщиков:

«Приветствую вас, фанаты «Милана»! Я очень горжусь тем, что у меня итальянское происхождение, и мне не терпится начать это захватывающее приключение вместе с вами. Я благодарю Ивана Газидиса, которого я знаю давно, Паоло Мальдини, Фредерика Массара и господина Пиоли за прием».

«Россонери» заплатили «Челси» за ветерана два миллиона евро. 34-летний француз будет уже вторым возрастным центральным нападающим в «Милане», ведь в красно-черных цветах играет также 39-летний Златан Ибрагимович.

Напомним, в «Милане» Жиру взял «проклятый» номер.