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Жиру – фанатам «Милана»: «Горжусь своими итальянскими корнями»

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Футбол Серия А (Италия)
20:25
Жиру – фанатам «Милана»: «Горжусь своими итальянскими корнями»
Оливье Жиру / фото - Sky Sports

Новоиспеченный форвард «Милана» Оливье Жиру на своей странице в Twitter поприветствовал итальянских болельщиков:

«Приветствую вас, фанаты «Милана»! Я очень горжусь тем, что у меня итальянское происхождение, и мне не терпится начать это захватывающее приключение вместе с вами.

Я благодарю Ивана Газидиса, которого я знаю давно, Паоло Мальдини, Фредерика Массара и господина Пиоли за прием».

«Россонери» заплатили «Челси» за ветерана два миллиона евро. 34-летний француз будет уже вторым возрастным центральным нападающим в «Милане», ведь в красно-черных цветах играет также 39-летний Златан Ибрагимович.

Напомним, в «Милане» Жиру взял «проклятый» номер.

Павел Харченко
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