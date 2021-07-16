В «Милане» подтвердили переход Жиру
Жиру прибыл в «Милан» для прохождения медосмотра
Вскоре форвард подпишет контракт с «россонери»
11:24
Оливье Жиру / Фото: Twitter
Форвард «Челси» Оливье Жиру прибыл в Милан для прохождения медицинского осмотра, сообщает журналист Джанлука ди Марцио в своем Twitter.
Ожидается, что «Милан» заплатит «Челси» за 34-летнего Жиру 1 миллион евро. Форвард подпишет контракт с клубом до 2023-го года.
В ближайшие часы «Милан» объявит о трансфере Жиру.
Ранее стало известно, что «Челси» требует 40 миллионов евро за своего другого форварда.
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