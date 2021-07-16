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Жиру прибыл в «Милан» для прохождения медосмотра

Вскоре форвард подпишет контракт с «россонери»
Футбол Серия А (Италия)
11:24
Жиру прибыл в «Милан» для прохождения медосмотра
Оливье Жиру / Фото: Twitter

Форвард «Челси» Оливье Жиру прибыл в Милан для прохождения медицинского осмотра, сообщает журналист Джанлука ди Марцио в своем Twitter.

Ожидается, что «Милан» заплатит «Челси» за 34-летнего Жиру 1 миллион евро. Форвард подпишет контракт с клубом до 2023-го года.

В ближайшие часы «Милан» объявит о трансфере Жиру.

Ранее стало известно, что «Челси» требует 40 миллионов евро за своего другого форварда.

Петр Приходько
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Оливье Жиру Милан

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