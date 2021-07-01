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Жоржиньо: «Мы пока ничего не достигли на Евро-2020»

В четвертьфинале турнира Италия сыграет с Бельгией
Футбол Евро-2020
13:42
Жоржиньо: «Мы пока ничего не достигли на Евро-2020»
Жоржиньо / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо высказался о грядущем матче с Бельгией в 1/4 финала Евро-2020. Слова хавбека приводит пресс-служба UEFA.

«Нам следует со всем уважением отнестись к сборной Бельгии, занимающей первое место в рейтинге FIFA, но у всех команд есть свои слабые места. Было бы ошибкой считать, что на этом турнире мы уже достигли чего-то грандиозного».

Напомним, Италия сыграет с Бельгией 2-го июля. Начало матча – в 22:00.

Петр Приходько
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Теги

Жоржиньо сборная Италии (футбол) сборная Бельгии (футбол)

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