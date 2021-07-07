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Жоржиньо – о решающем пенальти в ворота Испании: «Я чувствовал, как груз падает с моих плеч»

Италия вышла в финал Евро-2020
Футбол Евро-2020
14:50
Жоржиньо – о решающем пенальти в ворота Испании: «Я чувствовал, как груз падает с моих плеч»
Жоржиньо / Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо высказался о победе над Испанией (1:1, пен. 4:2) в полуфинале Евро-2020. Его слова приводит Football Italia.

«Нам было тяжело играть против отличной команды, которая заставила нас очень много бегать. Мы знали, что придется терпеть, но верили до конца. Мне кажется, мы заслужили победу.

Италия никогда не сдается, мы всегда верим. Этот чудесный состав заслуживает всего наилучшего, потому что мы вместе терпим, играем, смеемся, шутим. Как и во всех семьях, иногда случаются споры, но мы всегда вместе.

Решающий пенальти в моем исполнении? Забив, ты чувствуешь, как груз падает с плеч! Я старался забыть обо всем и сконцентрироваться на том, что отрабатывал на тренировках. Потом я сделал глубокий вдох и пробил».


Напомним, Италия сыграет в финале с победителем пары Англия – Дания.

Прогноз на второй полуфинал Евро-2020 Англия – Дания.

Петр Приходько
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Теги

Жоржиньо сборная Италии (футбол)

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