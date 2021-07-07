Жоржиньо – о решающем пенальти в ворота Испании: «Я чувствовал, как груз падает с моих плеч»

Жоржиньо / Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо высказался о победе над Испанией (1:1, пен. 4:2) в полуфинале Евро-2020. Его слова приводит Football Italia.

Италия никогда не сдается, мы всегда верим. Этот чудесный состав заслуживает всего наилучшего, потому что мы вместе терпим, играем, смеемся, шутим. Как и во всех семьях, иногда случаются споры, но мы всегда вместе.

Решающий пенальти в моем исполнении? Забив, ты чувствуешь, как груз падает с плеч! Я старался забыть обо всем и сконцентрироваться на том, что отрабатывал на тренировках. Потом я сделал глубокий вдох и пробил».