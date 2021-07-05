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Жозе Боту: «Де Дзерби очень ориентирован на атаку и прививает «Шахтеру» эту ментальность»

Скаут «горняков» не исключил новые трансферы
Футбол Евро-2020
22:41
Жозе Боту: «Де Дзерби очень ориентирован на атаку и прививает «Шахтеру» эту ментальность»
Фото: ФК Шахтер

Глава скаутской службы «Шахтера» Жозе Боту не исключил новые трансферы от «горняков». Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

Все три новичка «Шахтера» – Лассина Траоре, Педриньо и Марлон – в двух первых спаррингах сыграли в стартовом составе. Как быстро они смогли влиться в коллектив и понять идеи Роберто Де Дзерби?

«Футболисты в процессе адаптации и вливаются в систему игры Де Дзерби, но они уже сейчас временами демонстрируют определенные хорошие качества, из-за которых и оказались в «Шахтере».

Можете назвать самые сильные стороны каждого из новичков?

«Все трое обладают хорошей техникой, наличие которой предполагает наша игра. У них разные амплуа, и каждый наделен специфическими качествами на конкретной позиции. Марлон – центральный защитник, комфортно чувствующий себя с мячом, что очень важно для нас. Педриньо – плеймейкер, который может решать задачи на ограниченном пространстве. А Лассина Траоре сочетает в себе такие качества, как мощь, скорость и техника».

Вы каждый день присутствуете на тренировках «Шахтера» в Австрии. Как уже сейчас меняется игра «горняков» и что нового привнес в процесс Роберто Де Дзерби и его штаб?

«Роберто очень ориентирован на атаку и прививает подопечным эту ментальность, которая, безусловно, в «Шахтере» уже была. Сейчас игроки уже понимают новые требования, и через короткое время мы будем показывать тот футбол, что хочет видеть тренер».

Все ли идет по плану на сборах?

«Как и любые предсезонные подготовительные сборы, эти также предназначены для того, чтобы привить командный дух и адаптироваться к требованиям тренера».

Какой игры «Шахтера» ждать болельщикам в новом сезоне?

«Они могут быть уверены в том, что «Шахтер» станет демонстрировать доминирующую игру и контролировать мяч. Неважно, какой соперник будет противостоять нам, мяч будет под нашим контролем».

Следует ли болельщикам ожидать новичков до закрытия трансферного окна?

«Мы ежедневно работаем и просматриваем множество футболистов. Если понадобится, готовы предложить и подписать нужных игроков».

Накануне, «Шахтер» обыграл клуб Третьей лиги Германии.

Андрей Усмонов
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Шахтер Донецк Жозе Боту

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