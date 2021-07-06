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Журналист: «Сборная России деградирует. Украина на Евро-2020 была лучше»

Брэдли сравнил выступления двух национальных команд
Футбол Сборная Украины
13:27
Журналист: «Сборная России деградирует. Украина на Евро-2020 была лучше»
Фото - УАФ

Британский журналист Джон Брэдли сравнил выступления сборных Украины и России на Евро-2020.

Давайте не будем притворяться глупыми. Три года назад Россия на чемпионате мира добилась поистине невероятного успеха. Но до чемпионата мира и после него команда была слабой. Поэтому сейчас ваша сборная просто вернулась туда, где она была.

С точки зрения физики и организации игры это неплохая команда, но у футболистов нет возможности бросать вызов на самом высоком уровне. Очень легко отправить в отставку Черчесова, но надо помнить, какие игроки есть у него в распоряжении. Сборная России деградирует.

Украина на турнире была лучше России. Возможно, то, что они сделали, было незначительным, но они прошли этот путь, прежде чем попали на Англию. В той игре были видны все их недостатки, но все же они продержались на турнире дольше, чем Россия. У них была лучшая командная работа и лучшая организация игры.

Напомним, сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020. Россия завершила выступления на групповом этапе соревнований.

Источник: Чемпионат Сергей Стаднюк
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Теги

сборная России (футбол)

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