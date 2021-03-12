Зидан ответил на вопрос о возможном возвращении Роналду в «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможном возвращении Криштиану Роналду в мадридский клуб. Слова специалиста приводит As.

– Вы знаете, что это за игрок, чего он достиг, и как сильно мы его любим. Здесь Роналду написал историю, он великолепен. Сейчас он игрок «Ювентуса», и я ничего не могу сказать вам об этом.