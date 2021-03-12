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Зидан ответил на вопрос о возможном возвращении Роналду в «Реал»
Португалец покинет «Ювентус» летом
Зидан и Роналду / Фото: Getty Images
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможном возвращении Криштиану Роналду в мадридский клуб. Слова специалиста приводит As.
– Вы бы обрадовались возвращению Криштиану?
– Вы знаете, что это за игрок, чего он достиг, и как сильно мы его любим. Здесь Роналду написал историю, он великолепен. Сейчас он игрок «Ювентуса», и я ничего не могу сказать вам об этом.
Напомним, «Ювентус» намерен продать Роналду летом из-за слишком высокой зарплаты португальца.
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