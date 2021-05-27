Зидан принял решение покинуть «Реал»

Кто будет новым наставником «сливочных»?

Зинедин Зидан / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть мадридский клуб. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, специалист уже обсудил это решение с руководством клуба и в ближайшее время покинет расположение «Реала». Известно, что тренер уже попрощался с игроками.

В нынешнем сезоне «Реал» с Зиданом не выиграл ни одного трофея.

Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри сменит Зидана в «Реале».