Кроос: «Если бы Зидан уходил из «Реала», он сказал бы мне об этом»
Зидан принял решение покинуть «Реал»
Кто будет новым наставником «сливочных»?
09:47
Зинедин Зидан / Фото: Twitter
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть мадридский клуб. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По информации источника, специалист уже обсудил это решение с руководством клуба и в ближайшее время покинет расположение «Реала». Известно, что тренер уже попрощался с игроками.
В нынешнем сезоне «Реал» с Зиданом не выиграл ни одного трофея.
Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри сменит Зидана в «Реале».
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