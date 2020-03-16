Зидан: «С «Аталантой» начнем с самого начала. Мы еще ничего не добились»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал сайту UEFA предстоявший ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

Мы думаем только об этом матче. Для нас это финал. Если мы хотим пройти дальше в матче с оппонентом, который на многое способен, нам нужно провести отличный матч».