Шевчук: «С «Вильярреалом» «Динамо» показало свой максимум»
Зидан: «С «Аталантой» начнем с самого начала. Мы еще ничего не добились»
Матч состоится 16 марта
15 марта 22:18
Фото: AS
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал сайту UEFA предстоявший ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».
«Начинаем с самого начала, потому что мы ничего еще не добились. Нужно провести еще один отличный матч, чтобы пройти дальше. Мы не можем позволить себе думать, будто мы уже в следующем раунде из-за победы в первой игре.
Мы думаем только об этом матче. Для нас это финал. Если мы хотим пройти дальше в матче с оппонентом, который на многое способен, нам нужно провести отличный матч».
Джан Пьеро Гасперини верит в успех «Аталанты». Матч состоится 16 марта в 22:00.
Смотреть онлайн матч «Реал» – «Аталанта» можно будет на нашем сайте.