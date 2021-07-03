Стало известно, по какой причине Малиновский пропустил матч против Англии
Зинченко играет против Англии с повреждением, Кривцов покинул поле из-за травмы
Из-за проблем тренерскому штабу пришлось менять тактику
3 июля 23:10
Александр Зинченко / Фото - Getty Images
Тренерский штаб сборной столкнулся с кадровыми проблемами в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии.
По информации телеканала «Футбол», Александр Зинченко должен был сыграть слева в обороне. Однако в связи с небольшим мышечным повреждением его пришлось передвинуть в центр поля. Его место занял Виталий Миколенко.
Уже во время матча травму получил центрбек Сергей Кривцов. Вместо него на поле вышел Виктор Цыганков и команда перестроилась на схему с четырьмя игроками обороны.
За игрой можно следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Англия.
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