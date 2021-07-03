Зинченко играет против Англии с повреждением, Кривцов покинул поле из-за травмы

Из-за проблем тренерскому штабу пришлось менять тактику

Александр Зинченко / Фото - Getty Images

Тренерский штаб сборной столкнулся с кадровыми проблемами в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии.

По информации телеканала «Футбол», Александр Зинченко должен был сыграть слева в обороне. Однако в связи с небольшим мышечным повреждением его пришлось передвинуть в центр поля. Его место занял Виталий Миколенко.

Уже во время матча травму получил центрбек Сергей Кривцов. Вместо него на поле вышел Виктор Цыганков и команда перестроилась на схему с четырьмя игроками обороны.

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