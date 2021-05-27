«Скучал по тебе, дорогой». Зинченко опубликовал фото с трофеем АПЛ
Зинченко: «Хочется забить, но я не зациклен на этом – главное, чтобы команда выиграла»
Защитник «Манчестер Сити» – о сложностях сезона-2020/21
18:37
Александр Зинченко / Фото - premierleague.comИгрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в интервью YouTube-каналу Влады Седан рассказал о возникших проблемах по ходу сезона-2020/21.
«Сезон отличается тем, что пандемия, тот факт, что мы вообще непонятно когда начали чемпионат, в каком темпе его проводили. Если посмотреть статистику, то, думаю, что мы каждый четвертый день играли. По ходу сезона ребята, которые играли в матче, они на следующий лень восстанавливаются, проводят восстановительную тренировку, пробежку, стречинг, легкие упражнения без мяча. В основном на следующий день уже тактика, какие-то квадраты, держание, а потом уже опять игра. Тренерскому штабу непросто с выбором состава. К счастью, у нас очень большая лавочка футболистов мирового уровня, которые могут сыграть на той или иной позиции, заменить того или иного игрока».
«Для тренерского штаба тяжело варьировать составом, понимать, какой игрок может сыграть 3 матча подряд, какой может сыграть два матча, а потом ему будет нужна пауза. Да, это непростая задача. Я играю левого защитника, но смещаюсь и в середину поля, стараюсь находить зоны, откуда можно пробить по воротам. Хочется забить гол, но я не зациклен на этом – главное, чтобы команда выиграла. Но все же из позиций, где я нахожусь с мячом, можно и нужно забивать. Надо работать и стремиться к этому».
Ранее Зинченко получил специальные чемпионские бутсы с украинским флагом за победу в АПЛ.
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