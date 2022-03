Зинченко, Малиновский и Ярмоленко узнали соперников. Жеребьевка четвертьфиналов еврокубков

«Манчестер Сити» встретится с «Атлетико», «Аталанта» сыграет с «Лейпцигом», а «Вест Хэм» – с «Лионом»

Фото: UEFA

Состоялись жеребьевки стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Лиги Конференций.



В ЛЧ «Манчестер Сити» Александра Зинченко встретится с «Атлетико». В четвертьфинале ЛЕ «Аталанта» Руслана Малиновского сыграет с РБ «Лейпциг», а «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко – с «Лионом»:

The quarter-finals are set!



What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

What a draw!



Which game are you looking forward to most? #UELdraw pic.twitter.com/fVdgbRvHOH — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022

Напомним, что Ярмоленко голом во втором овертайме вывел «молотобойцев» в следующую стадию еврокубка.