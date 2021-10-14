Роджерса в «Ньюкасле» не будет
Зинченко может оказаться под руководством Брендана Роджерса
Тренер метит на место Гвардиолы
11:44
Брендан Роджерс / фото - Eurosport
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс хочет возглавить «Манчестер Сити», сообщает портал Goal.
Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола летом заявлял, что возможно покинет команду в 2023-м году, и Роджерс готов сменить его на этом посту.
Ранее ирландцу предлагали стать на тренерский мостик «Ньюкасла», купленного шейхами, но он отказался от этого назначения.
Специалист возглявляет «Лестер» с 2019-го года. Команда под его руководством года выиграла Кубок и Суперкубок Англии, обыграв «Челси» и «Манчестер Сити» соответственно.
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