Зинченко может оказаться под руководством Брендана Роджерса

Тренер метит на место Гвардиолы

Брендан Роджерс / фото - Eurosport

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс хочет возглавить «Манчестер Сити», сообщает портал Goal.

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола летом заявлял, что возможно покинет команду в 2023-м году, и Роджерс готов сменить его на этом посту.

Ранее ирландцу предлагали стать на тренерский мостик «Ньюкасла», купленного шейхами, но он отказался от этого назначения.

Специалист возглявляет «Лестер» с 2019-го года. Команда под его руководством года выиграла Кубок и Суперкубок Англии, обыграв «Челси» и «Манчестер Сити» соответственно.