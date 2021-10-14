Озолотившийся «Ньюкасл» нашел еще одного претендента на должность главного тренера
Роджерса в «Ньюкасле» не будет
Тренер всем доволен в «Лестере»
08:10
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс останется в команде.
Накануне появилась информацию об интересе «Ньюкасла» к тренеру «лис». Впрочем, сам наставник уходить не намерен.
Роджерса все устраивает в «Лестере» и он не уйдет в другой английский клуб, сообщает The Telegraph. Он сосредоточен на работе в нынешней команде.
«Ньюкаслу» придется искать другого тренера. Сообщалось об интересе к Паулу Фонсеке и Люсьену Фавру.
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