Роджерса в «Ньюкасле» не будет

Тренер всем доволен в «Лестере»

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс останется в команде.

Накануне появилась информацию об интересе «Ньюкасла» к тренеру «лис». Впрочем, сам наставник уходить не намерен.

Роджерса все устраивает в «Лестере» и он не уйдет в другой английский клуб, сообщает The Telegraph. Он сосредоточен на работе в нынешней команде.

«Ньюкаслу» придется искать другого тренера. Сообщалось об интересе к Паулу Фонсеке и Люсьену Фавру.