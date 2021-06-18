Зинченко начнет сезон АПЛ как основной левый защитник «Ман Сити»

В прошлом сезоне украинец отыграл за горожан 32 матча во всех турнирах

Александр Зинченко / фото - getty images

В следующем сезоне АПЛ Александр Зинченко займет место основного левого защитника «Манчестер Сити». Об этом сообщает портал City Xtra со ссылкой на журналиста Саймона Байковски.

По информации источника, руководство клуба не планирует подписывать кого-то на позицию украинца в это летнее трансферное окно и Хосеп Гвардиола полностью доволен результатами Александра в прошедшем сезоне.

За прошлый футбольный год Зинченко провел в футболке «горжан» 32 матча, отметившись двумя результативными передачами.

Напомним, матч против Нидерландов стал юбилейным для Зинченко за сборную.