Все в сборе. Зинченко прибыл в расположение сборной Украины
Зинченко: «Нам предстоит серьезный турнир, есть новые цели и новая мотивация»
Вингер прибыл в расположение сборной Украины
17:35
Александр Зинченко / фото - Футбол 24
Вингер «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко наконец-то прибыл в расположение сборной Украины.
По приезду Александр дал интервью программе Футбол News, рассказав о целях сборной и своем настрое на Евро-2020.
«Ребята провели хорошую игру против Северной Ирландии. Много не забили, но контролировали ход встречи. Видно, что все ребята в тонусе. Конечно, жду встречи со сборной, с ребятами. Нам предстоит серьезный турнир, есть новые цели и новая мотивация.
Думаю, что поражение в финале Лиги чемпионов останется на всю жизнь в памяти, но нужно переключиться на Евро. В целом, когда я приезжаю в сборную, то нужно переключаться на национальную команду. Будет непросто, но нужно быть профессионалом.
Если я буду слишком долго об этом думать, то это не пойдет на пользу в сборной».
Напомним, Караваев стал лучшим игроком матча Украина – Северная Ирландия.