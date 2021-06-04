Зинченко: «Нам предстоит серьезный турнир, есть новые цели и новая мотивация»

Александр Зинченко / фото - Футбол 24

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко наконец-то прибыл в расположение сборной Украины.

По приезду Александр дал интервью программе Футбол News, рассказав о целях сборной и своем настрое на Евро-2020.

Думаю, что поражение в финале Лиги чемпионов останется на всю жизнь в памяти, но нужно переключиться на Евро. В целом, когда я приезжаю в сборную, то нужно переключаться на национальную команду. Будет непросто, но нужно быть профессионалом.

Если я буду слишком долго об этом думать, то это не пойдет на пользу в сборной».