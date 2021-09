Зинченко не сыграет против «Саутгемптона»

Александр Зинченко / Фото - Манчестер Сити

В пятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Саутгемптона».

Защитник «горожан» Александр Зинченко матч пропустит. Украинец не попал в заявку на встречу.

Your City XI to face the Saints!



XI | Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Sterling, Jesus, Grealish



SUBS | Carson, De Bruyne, Torres, Mahrez, Foden, Mbete, Palmer, Lavia, Wilson-Esbrand



@HaysWorldwide

#ManCity pic.twitter.com/plPqb0PheW