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Зинченко – о 0:1 с Австрией: «Так играть нельзя. Нужно пересмотреть отношение к делу»

Хавбек сборной Украины считает, что на результат повлияли не только физические кондиции
Футбол Сборная Украины
22:09
Зинченко – о 0:1 с Австрией: «Так играть нельзя. Нужно пересмотреть отношение к делу»
Александр Зинченко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями после матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии (0:1).

Непросто описать то, что сейчас у меня внутри. Большое разочарование. Чувствую ответственность за то, как мы играли.

Мы должны были играть намного лучше. Первый тайм – это неприемлемо. Мы должны проанализировать свои ошибки, свою игру.

Можно много говорить о физических кондициях, но без менталитета победителей на таких турнирах никак. Мы должны выигрывать дуэли на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было.

Во втором таймы мы отдали все силы. Но, к сожалению, Австрия – хорошая команда, которая не позволила нам ничего создать. Мы заслужили критику. Было много брака.

Нас устраивала ничья, но мы играли только на победу. Это будет для нас бесценным опытом. К сожалению, это входит в какую-то привычку. Хочется уже извлекать из опыта какой-то результат.

Лично мне очень стыдно перед болельщиками, которые пришли на стадион. Шанс пройти в плей-офф через третье место минимален, но он есть. Будем надеется. Но нам нужно пересмотреть свою игру и свое отношение к делу. Так играть нельзя.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в качестве основной причины такого результата назвал физическую усталость футболистов.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Зинченко Украина – Австрия сборная Австрии (футбол)

Комментарии 1

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21 июня 2021г. 22:42
Тобі першим треба змінити підхід до справи- пішоходи
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