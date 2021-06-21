Зинченко – о 0:1 с Австрией: «Так играть нельзя. Нужно пересмотреть отношение к делу»

Александр Зинченко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями после матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии (0:1).

Мы должны были играть намного лучше. Первый тайм – это неприемлемо. Мы должны проанализировать свои ошибки, свою игру.

Можно много говорить о физических кондициях, но без менталитета победителей на таких турнирах никак. Мы должны выигрывать дуэли на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было.

Во втором таймы мы отдали все силы. Но, к сожалению, Австрия – хорошая команда, которая не позволила нам ничего создать. Мы заслужили критику. Было много брака.

Нас устраивала ничья, но мы играли только на победу. Это будет для нас бесценным опытом. К сожалению, это входит в какую-то привычку. Хочется уже извлекать из опыта какой-то результат.

Лично мне очень стыдно перед болельщиками, которые пришли на стадион. Шанс пройти в плей-офф через третье место минимален, но он есть. Будем надеется. Но нам нужно пересмотреть свою игру и свое отношение к делу. Так играть нельзя.