Полиция арестовала двоих фанатов за гомофобные кричалки на матче «Ман Сити» – «Бернли»
Зинченко отправился с «Манчестер Сити» на матч против «Брюгге» Соболя
Гвардиола доверил украинцу место в заявке на встречу Лиги чемионов
18:33
Александр Зинченко / Фото - Getty Images
«Манчестер Сити» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет против «Брюгее». Команда уже отправилась на игру, сообщает пресс-служба клуба.
В составе «горожан» в Бельгию полетел Александр Зинченко. Украинец восстановился после травмы и уже успел попасть в заявку на встречу АПЛ с «Бернли» (2:0).
Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк заявил, что у Зинченко больше понтов, чем игры.
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