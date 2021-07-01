Леоненко: «Тренерский штаб правильно сделал, что поставил Зинченко на левый фланг и не выпустил Малиновского»
Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020
Украина прошла Швецию
Александр Зинченко / Фото: DW
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020 по версии портала SofaScore.
Оценка хавбека – самая высокая среди других игроков (8,8). Зинченко в матче со Швецией (2:1) забил мяч и сделал голевую передачу.
Напомним, 3-го июля Украина сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020. Команда Андрея Шевченко уже прибыла в Италию.
Комментарии 0