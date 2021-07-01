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Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020

Украина прошла Швецию
Футбол Евро-2020
14:40
Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020
Александр Зинченко / Фото: DW

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020 по версии портала SofaScore.

Оценка хавбека – самая высокая среди других игроков (8,8). Зинченко в матче со Швецией (2:1) забил мяч и сделал голевую передачу.

Напомним, 3-го июля Украина сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020. Команда Андрея Шевченко уже прибыла в Италию.

Петр Приходько
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Теги

Александр Зинченко Швеция – Украина

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