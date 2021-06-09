Зинченко: «После победы в отборе на Евро травил португальцев из «Манчестер Сити»

Пиренейцы хотят отомстить «сине-желтым» в финальной части турнира

Александр Зинченко / Фото - АПЛ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, как подшучивал над португальскими партнерами по «Манчестер Сити» после победы «сине-желтых» над их командой в отборе на Евро-2020.

Победа на НСК «Олимпийский» над Португалией стала жирной точкой всего отборочного турнира. Мы часто обсуждали эту игру с моими португальскими одноклубниками по «Манчестер Сити». Хотя это было, скорее, не обсуждение – я их просто травил. По сей день могу скинуть им скриншот турнирной таблицы нашей группы и спросить: «Как дела?». Португальцы тоже не отмалчиваются – и хотят снова с нами встретиться, но уже на Евро. В клубе у нас такой же отличный коллектив, все ребята на юморе, а я такие моменты, можно сказать, обожаю.

Ранее Зинченко заявил, что в сборной ставит в пример португальского защитника «горожан» Рубена Диаша.