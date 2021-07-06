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Зинченко пожертвовал призовые за Евро на лечение детей

Игрок решил отдать деньги на благотворительность
Футбол Евро-2020
18:40
Зинченко пожертвовал призовые за Евро на лечение детей
Александр Зинченко / фото - Плеймейкер

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко пожертвовал призовые за участие в Евро-2020 на благотворительность, сообщается на странице национальной команды в Instagram.

Игрок оплатил приезд из Германии известного пластического хирурга Клауса Экснера. В течение недели специалист будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями.

Примечательно, что по прилету команды в Украину, где в Борисполе ее ждала церемония поздравления с сотнями болельщиков, Зинченко оказался единственным из команды, кто остался с фанатами, чтобы поблагодарить их за поддержку на этом турнире.

Сборная Украины сенсационно дошла до 1/4 Евро-2020, где уступила англичанам со счетом 0:4. Теперь обидчики украинской команды сыграют в полуфинале со сборной Дании.

Матч состоится уже завтра в 22:00 на стадионе «Уэмбли». На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции поединка.

Павел Харченко
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Теги

Александр Зинченко сборная Украины (футбол)

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