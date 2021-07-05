Зинченко считает, что команда могла достичь большего на Евро-2020

Четвертьфинал – это не предел?

Александр Зинченко / фото - FootBoom

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги Евро-2020 для национальной команды:

«Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди. Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты».

Вы все равно молодцы. Вышли в четвертьфинал.

«Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое».

Зинченко был одним из главных героев этого сенсационного выхода сборной Украины в 1/4 Евро-2020. Именно защитник стал лучшим игроком матча со шведами, забив красивый гол ударом с лета, и отдав голевую передачу на решающий мяч Артема Довбика.

К сожалению, из-за травмы он в матче с Англией не смог сыграть на своей привычной позиции на левой бровке, и ему пришлось выйти в центре поля.

По прилету команды в Борисполь, после церемонии поздравления от болельщиков, Зинченко был единственным игроком, который остался с фанатами, что бы поблагодарить их за поддержку.

Напомним, сборная Украины заработала на этом чемпионата Европы 16 миллионов евро.