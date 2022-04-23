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Зинченко сделал ассист и помог «Ман Сити» разнести «Уотфорд»

«Горожане» забили сопернику 5 мячей
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:02
Зинченко сделал ассист и помог «Ман Сити» разнести «Уотфорд»
Александр Зинченко / Фото: Twitter

В 34-м туре АПЛ «Манчестер Сити» разнес» Уотфорд» (5:1).

Отметим, что первый мяч на первых минутах забил форвард Габриэл Жезус, а ассистировал ему Александр Зинченко.

Это третий ассист Зинченко в сезоне в составе «Манчестер Сити».

Ранее Зинченко не помог своей команде выйти в финал Кубка Англии.

Петр Приходько
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Александр Зинченко Манчестер Сити

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