Стала известна оценка Зинченко в матче с «Ливерпулем»
Зинченко сделал ассист и помог «Ман Сити» разнести «Уотфорд»
«Горожане» забили сопернику 5 мячей
19:02
Александр Зинченко / Фото: Twitter
В 34-м туре АПЛ «Манчестер Сити» разнес» Уотфорд» (5:1).
Отметим, что первый мяч на первых минутах забил форвард Габриэл Жезус, а ассистировал ему Александр Зинченко.
Это третий ассист Зинченко в сезоне в составе «Манчестер Сити».
Ранее Зинченко не помог своей команде выйти в финал Кубка Англии.
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