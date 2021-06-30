Зинченко: «Скамейка запасных Англии по стоимости как три сборных Украины»

Команде Шевченко предстоит битва против фаворита турнира

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выход национальной команды в четвертьфинал Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

- Кому вы посвятили ваш гол?

– Свой я гол я посвятил болельщикам, которые нам очень помогают на этом турнире. На некоторых матчах мы вообще чувствовали себя как дома.

- Что вы думаете о будущем сопернике, сборной Англии?

– Я смотрел почти все ее матчи на Евро, за исключением сегодняшнего. Многих игроков команды знаю лично благодаря поединкам в Премьер-лиге. Этой сборной очень трудно забить, это отличная команда с фантастическим выбором исполнителей.

Если посмотреть на ее скамейку запасных, то там находятся игроки стоимости, пожалуй, трех сборных Украины.

Но это должно нас не пугать, а наоборот – мотивировать. Я уже почувствовал, что все в этой жизни реально. Я лично сделаю все от меня зависящее, чтобы достичь позитивного результата и в следующей игре.

- Возможно, вам придется противодействовать своему одноклубнику Рахиму Стерлингу.

– Рахим находится в прекрасной форме, это тот игрок, который делает разницу на поле. Безусловно, нам стоит уделить ему внимание и попытаться сдержать его.



Обзор матча Швеция – Украина.