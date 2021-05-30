Зинченко стал третьим украинцем, который уступил в финале Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» проиграл «Челси»

Фото: Manchester Evening News

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал третьим украинцем, который проиграл в финале Лиги чемпионов.

Напомним, «Манчестер Сити» уступил «Челси» (0:1).

Ранее в финале Лиги чемпионов дважды проигрывал Андрей Шевченко с «Миланом» от «Ливерпуля» в 2005-м году, в 2008-м – в составе «Челси» от «Манчестер Юнайтед», а также Анатолий Тимощук с «Баварией» от «Челси» в 2012-м году.

Тем не менее, Зинченко был признан лучшим игроком своей команды в финале ЛЧ.