Экс-игрок сборной России: «Когда Зинченко играет, «Ман Сити» не проигрывает»
Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в финале ЛЧ против «Челси»
Украинец получил наивысшую оценку, но его команда уступила
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Александр Зинченко / Фото: Getty Images
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признан лучшим игроком своей команды в матче финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) по версии портала WhoScored.
Зинченко получил оценку 7,0 – лучшая в составе команды Хосепа Гвардиолы.
Ранее Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в финале Лиги чемпионов.